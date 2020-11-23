Başkan Yılmaz esnafın sorunlarını dinliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Yılmaz esnafın sorunlarını dinliyor

23.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 23.11.2020 01:02
Başkan Yılmaz esnafın sorunlarını dinliyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana sahadan kopmadan çalışmalarını sürdüren Başkan Oktay Yılmaz, vatandaşlarla, esnafla, gençlerle, yaşlılarla, kısacası 7'den 70'e tüm ilçe sakinleriyle istişare kültürü ve ortak akıl doğrultusunda fikir alışverişi yaparak mahallelerin ihtiyaçlarını, ilçe sakinlerinin taleplerini yerinde tespit etmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde de mahalle ziyaretlerini ertelemeyen Başkan Yılmaz, gerekli tedbirler doğrultusunda kurallara uyarak ve uyulmasına öncülük ederek Yıldırımlılarla buluşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Oktay Yılmaz, Değirmenönü Mahallesi'nde bir dizi ziyarette bulundu. Bölge esnafını tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Oktay Yılmaz, var olan sorun ve taleplere kulak verdi. Özellikle koronavirüs salgınının yayılım hızının yeniden artması üzerine tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, sosyal mesafe kuralına ve maske takılmasına özen gösterilmesini istedi. Sorun ve taleplerini dinlediği esnafla çözüm noktasında fikir alışverişinde bulunan Başkan Yılmaz, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Yıldırım'ın dört bir yanına en iyi hizmeti götürmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Değirmenönü Mahallemizdeki esnafımız ve kıymetli hemşehrilerimizle selamlaşıp, bir araya geldik. Kendilerinin sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Bir yandan belediyemizce yürütülen hizmetleri, mahallelerimiz için planladığımız projeleri yerinde görerek, mahalle sakinlerimizle istişare ettik. Diğer yandan da salgının yeniden hız kazandığı bu günlerde virüsün bulaş riskini azaltmak amacıyla alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını kontrol ettik. Sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyarılarımızı yineledik. Ziyaretlerimizi sürdürerek, her fırsatta vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Yılmaz esnafın sorunlarını dinliyor
Başkan Yılmaz esnafın sorunlarını dinliyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Osmaneli'nde esnafı dinledi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Osmaneli'nde esnafı dinledi
Başkan Yıldız, muhtarları mahallelerinde dinliyor
Başkan Yıldız, muhtarları mahallelerinde dinliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Fatih Artman Demet Akalın Funda Eryiğit
Spor Falcao Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Samet Aybaba
Tüm Haberler Bursa Rusya Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Yılmaz esnafın sorunlarını dinliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 01:04:18. #1.14#
title