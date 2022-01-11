Başkan Yılmaz: "En büyük paydaşımız basın"

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü onuruna, akşam yemeği düzenledi. Yaklaşık 400 kişinin katılımıyla gerçekleşen programda Başkan Yılmaz "Yaptığımız işlerde en büyük paydaşımız basın mensupları" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamak amacıyla 20 ilçeden gazetecileri ve ailelerini akşam yemeğinde bir araya getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından gazeteciler onuruna düzenlenen yemeğe; Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da katılım gösterdi.

"Yaptığımız işlerde en büyük paydaşımız"

Konuşmasında gazetecilere, çok değerli mesai arkadaşlarım diye seslenen Başkan Yücel Yılmaz "Biz neredeysek bizimle beraber bir şekilde ofiste ya da sahada; gözleri, gönülleri bizlerle olan çalışan gazetecilerimiz ve çok değerli aileleri, Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun. Yaptığımız işlerde en büyük paydaşımız, halkla aramızdaki bağlardan biri ve katılımcı olan; yapılan işleri onaylayan veya reddeden, destekleyen veya biraz itirazımız var diyen bir duruş, farklılığımız basın bizler için. Her zaman yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yılmaz, Gazetecilerin eşlerinden ve çocuklarından helallik istedi

Yaptıkları işlerde samimi olduklarını dile getiren Başkan Yılmaz "Şehrimiz için doğru olduğuna inandığımız işleri yapıyoruz, buna ilk önce sizlerin inanmanızı istiyoruz. Gece gündüz ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Başarılı olmak istiyoruz, nefsimizi bir tarafa koyduk amacımız bu şehre olabildiğince faydalı işler yapabilmek, netice sağlamak. Parayı yönetmek insan kaynağını yönetmekle doğru orantılı. Bunun için konsantre olmak, olaylardan haberdar olmak gerekiyor. Bir tarafa döndüğünüzde arkanızı görmüyorsunuz. İşte orada bize lazım olan basın, doğruları bize gösterebilmesi için. Bütün bu gayret ve hedef doğrultusunda çalışan gazetecilerimize, bu işin; mutfağında, sokakta, ofiste ya da bu işe parasını koymuş imtiyaz sahiplerine teşekkür ediyorum. Fakat, en çok da çocuklarınız ve eşlerinizden helallik istiyorum. Onlar evde yol gözlüyorlar, bu şehir için emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Yücel Yılmaz ve Başkan Dinçer Orkan yemeklerini, basın mensuplarının çocuklarıyla birlikte aynı masada yediler. Yemeğin ardından Büyükşehir Belediyesi Basın Dairesi Başkanlığının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla verdiği yemeklerde geleneksel hale getirdiği mangalda kestane ikramı yapıldı. - BALIKESİR