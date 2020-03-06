Başkan Yılmaz, dünya kadınlar günü'nü kutladı

06.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:14

Başkan Yılmaz yayınladığı mesajında şu görüşlere yer verdi; " 'Cennet annelerin ayakları altındadır' diyen dinimiz, kadını erkek karşısında anneliğiyle çok daha üstün kılmıştır. Kadınlara karşı daima hoşgörülü olunmalıdır. Zamanın her döneminde, yaşamın her alanında başarılarına tanık olduğumuz kadınlar, aynı zamanda eş ve anne olmanın getirdiği sorumluluklarının gereğini de büyük bir fedakârlıkla yerine getirmektedirler.

Hayatımızın temelini şekillendiren kadınlar toplumumuzun en önemli bireyleridir. Kadınlarımız eş olarak, anne olarak ve toplumun eşit statüdeki bireyleri olarak her alanda çok önemli sorumluluklar üstlenmektedirler. Geçmişten günümüze kadınlar toplumsal ve ekonomik alanda pek çok sorun ve sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ey Kahraman Türk Kadını Sen Yerde Sürünmeye Değil, Omuzlar Üzerinde Göklere Yükselmeye Layıksın' sözleri ile başlayarak günümüze kadar gelen ve geleceğe yönelik önemli bir adım olan kadınlarımıza tanınan sosyal, siyasi ve toplumsal haklar, Türkiye Cumhuriyeti olarak ülkemizi önemli bir noktaya taşımıştır. 8 Mart dünyada kadınlarımızın daha huzurlu bir hayat için verdikleri mücadelenin temsil edildiği, varlıklarının değerini bir kez daha idrak etmemize vesile olan günlerdendir. Antakya Belediyesi olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız ve yaşamın her alanında onlara olan desteğimizi sürdürüyoruz.

Bu duygu ve düşünceler ile başta aziz şehitlerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere doğumdan, ölüme her birimizin hayatında önemli bir yeri olan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, yaşamın her alanında değerlerinin bilinmesini temenni ediyorum."

Kaynak: Bültenler