Başkan Yılmaz'dan 'yunus timleri'ne ziyaret

30.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:57

Kahvaltı programına, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Nevzat Uğurer ve Yunus Timleri'nde görevli çok sayıda polis memuru katıldı. Yıldırım'ın diğer ilçelere göre daha zor bir ilçe olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ın kalkınması noktasında çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Ama ben Yıldırım'ı böyle tanımlamıyorum. Yıldırım her açıdan potansiyel enerjisi yüksek bir ilçe. Bu enerji doğru kanalize edildiği takdirde güçlü bir enerji elde ederiz. Bizler bu enerjiyi doğru bir şekilde değerlendirmek için spor, kültür sanat ve istihdam alanında birçok hizmeti göğüslüyoruz. Yıldırım'ı bir cazibe merkezi haline getirecek çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Bize göre şehrin ana unsuru beton binalardan ziyade insanın kendisidir. Dolayısıyla insana yapılan yatırımlar çok daha değerli. Yapacağımız yatırımları 5 yıllık değil 30 yıllık yatırım olarak görüyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. Uzun vadede bunların memleketimize katkısı çok daha büyük olacak" diye konuştu.

'YÜKÜMÜZ BÜYÜK VE AĞIR'

Türkiye'nin yükünün gönül coğrafyasından daha büyük ve ağır olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, "Sadece gönül coğrafyamız değil dünya mazlumları da Türkiye'ye bakıyor. İnşallah, Türkiye merhamet ve medeniyetinin merkezi olacak. Buralara ulaşmak içinde bu memlekette birlik ve beraberliğin hakim olması lazım. Farklı görüşlerimiz olabilir, bunlar bardağın bütün tarafını görmemizi sağlar. Yeter ki niyetimiz iyi olsun. Rabbim bizim bu birlik ve beraberliğimize zeval vermesin inşallah. Görevinizde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler