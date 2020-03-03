Başkan Yılmaz'dan Yıldırım Kent Konseyi'ne ziyaret

03.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:03

Yıldırım Belediyesi Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl ve yönetim kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu. Yıldırım'a ortak akıl, evrensel ahlak ve bilimin ışığında hizmet etmeye gayret ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı Bingöl ve yönetim kurulu üyelerinden şehrin toplumsal sorunlarına odaklı çalışma yapmalarını istedi. Başkan Yılmaz, bu kapsamda atılacak her adımda Yıldırım Belediyesi olarak desteğe hazır olduklarını vurguladı.

'İŞ BİRLİĞİMİZ SÜRECEK'

Kent konseylerinin bulunduğu yerlerde önemli bir işleve sahip olduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Kent konseylerinin kurulma amacı şehrin dinamiklerini harekete geçirmek ve şehri birçok yönden geliştirmektir. Biz kent konseylerinin ilçemiz açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Yıldırım Kent Konseyimiz de ilçemizde önemli çalışmalara imza atan, Yıldırım'da sosyal yaşama yön veren önemli kuruluşlarımızdan. Yıldırım'ın yaşam kalitesini yükseltme noktasında elini taşın altına koyan Yıldırım Kent Konseyimizin talepleri ve önerileri bizlerin çalışmalarına rehber oluyor. Yerel yönetim olarak özellikle sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve dernekler ile birlikte ortak hareket etmek, ilçemizin kalkınmasında izlediğimiz yollardan biri. Ben, dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da kent konseyimizin üreteceği projelerden Yıldırım Belediye Meclisi'nin istifade edeceğini, meclisin değerlendireceği bu konulardan da Yıldırımlı vatandaşlarımıza önemli ölçüde yarar sağlanacağı inancı içerisindeyim" diye konuştu. Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl de Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, konsey faaliyetleri ve gelecekte yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Bültenler