Başkan Yılmaz'dan üniversite öğrencilerine büyük indirim

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan üniversite öğrencilerine müjde geldi.

Toplu taşıma araçlarının 2022 yılı fiyat tarifeleri belirlenmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hem şoför esnafının yüzünü güldürecek hem de öğrencileri mağdur etmeyecek bir konuyu meclise taşıyor. Ocak Ayı Meclisi'nde gündeme alınacak madde geçerse; 3,5 TL'den 4,5 TL'ye çıkarılan KYK-Kampüs Hattı tarifesi, Belediye tarafından sübvanse edilerek 3 TL'ye indirilecek.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kurulu, il genelinde toplu taşıma araçlarının yolcu tarifelerini belirlemek amacıyla, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve aynı zamanda UKOME Kurulu Başkanı Yasin Sağay'ın başkanlığında toplanarak 1 Şubat 2022'den itibaren geçerli olacak tarifeleri belirledi. Şoför esnafının artan maliyetlerini karşılayabilmesi adına fiyatlar güncellendi. Karar doğrultusunda KYK-Kampüs Hattı öğrenci ücret tarifesi; 3,5 TL'den 4,5 TL'ye çıkarıldı.

Öğrenciye zam yok, indirim var

Ancak öğrenci dostu bir yönetim anlayışını benimseyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 28 Ocak Salı günü gerçekleştirilen 2021 yılının son Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 2022 yılı toplu taşıma araçlarının tarifesiyle ilgili sübvansiyon yapılması üzerinde çalışma yapılması talimatını verdiğini ve bir sonraki Meclis'te gündeme getireceklerini belirtti. Ocak ayında Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme getirilecek madde, Meclis'ten geçerse öğrenci tarifelerinde zam uygulanmayacak, aksine indirime gidilecek. KYK- Kampüs Hattındaki artış ile beraber 4,5 TL olan öğrenci tarifesi, 3 TL'ye indirilecek ve ilgili taşımacılara bu indirim karşılığı olarak gerekli olan 1,5 TL'lik destek, Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek. Böylelikle hem şoför esnafının hem de öğrencilerin yüzü gülecek. - BALIKESİR