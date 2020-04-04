Başkan Yılmaz'dan sağlık neferlerine ziyaret
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Mehmet Melih Oktay, Yıldırım, Bursa, Güncel

Başkan Yılmaz'dan sağlık neferlerine ziyaret

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

04.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:57
Başkan Yılmaz'dan sağlık neferlerine ziyaret

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyarette, Başkan Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci de hazır bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki 'Kriz Merkezi ve Covid-19 Danışma Hattı' çalışanlarıyla da bir araya gelen Başkan Yılmaz, koronavirüs süreciyle ilgili bilgi aldı. Koronavirüsle mücadelede bütün sağlık çalışanlarının takdire şayan bir fedakarlıkla ve sabırla görev yaptıklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Ülkemizdeki Covid-19 virüs salgını sebebiyle sağlık personellerimizin çok yoğun tempoda çalıştıklarını görüyoruz. Biz de sağlık çalışanlarımıza bu zor dönemde yaptıkları çalışmalar için moral desteği sağlamak için bir ziyaret gerçekleştirmek istedik. Sağlıkçı arkadaşlarımız,hastanelerdeki mücadelenin yanında burada da vatandaşlarımızı virüs hakkında bilgilendirme noktasında büyük bir çalışma gerçekleştiriyor.

Sağlık çalışanlarına destek olmayı bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Oktay Yılmaz, "Bizler de mahalli idareler olarak bu zor günlerde sağlık çalışanlarımıza destek olmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Sağlık personelimize destek olmak için, Yeşil Yıldırım Otelimizde hem barınma, hem günlük ve diğer ihtiyaçlarını karşılama, hem de kahvaltı ve yemek hizmeti veriyoruz. Bizler sağlık çalışanlarımız için ne kadar hizmet etsek azdır, çünkü bunların çok daha fazlasını hak ediyorlar" diye konuştu.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür eden Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı ise, "Bu dönemde sağlıkçılar olarak en büyük ihtiyacımız manevi destek. Sağlık kurumlarında saatlerce fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımız insanlığın koronavirüsle mücadelesinde en büyük savaşı veriyor. Her zaman yanımızda olarak bize güç katan ve sağlıkçılarımız için oluşturduğu imkanlarla desteklerini esirgemeyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a şahsım ve sağlık neferleri adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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