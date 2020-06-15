Başkan Yılmaz'dan piknikçilere virüs uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Yılmaz'dan piknikçilere virüs uyarısı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kaplıkaya Cazibe Merkezi'ndeki Tünel Akvaryum'u ziyaret ederek, Haydar Aliyev Parkı'nda aileleriyle birlikte piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Yılmaz'dan piknikçilere virüs uyarısı
15.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:18

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kaplıkaya Cazibe Merkezi'ndeki Tünel Akvaryum'u ziyaret ederek, Haydar Aliyev Parkı'nda aileleriyle birlikte piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk ziyaretini Yıldırım Belediyesi Kaplıkaya Cazibe Merkezi'ndeki Tünel Akvaryum'a gerçekleştiren Başkan Yılmaz, burada vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Daha sonra Kaplıkaya bölgesinde bulunan Haydar Aliyev Parkı'na giden Başkan Oktay Yılmaz, doğayla iç içe olmak için aileleriyle piknik yaparak güzel havanın tadını çıkaran vatandaşları ziyaret etti. Ziyarette 7'den 70'e yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Yılmaz, vatandaşların çay ikramını da geri çevirmedi. İlçe sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocuklarla da yakından ilgilenerek, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"Kaplıkaya'yı canlandıracağız"

Piknik yapan aileleri tek tek ziyaret ederek sofralarına konuk olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Hemşehrilerimizle hasbihal ederek bizlerden beklentilerini, taleplerini ve önerilerini dinledik. Tabi içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ailelerimizin çok daha dikkatli olduğunu gördük. Maske ve sosyal mesafe noktasında gerekli hassasiyeti gösterdiğimiz takdirde süreci daha hızlı bir şekilde atlatacağız ve bu mekanlarımızı çok daha geniş kitlelerimizin kullandığını göreceğiz. Kaplıkaya Mahallemiz Bursa'nın en güzel yerlerinden bir tanesi, havası, yeşili, doğası güzel bir bölge. Bizler de yapacağımız revizyon çalışmasıyla birlikte inşallah önümüzdeki yıl burayı çok daha canlı bir şekilde göreceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak Haber
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Haber
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
'AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata' diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberi geliyor
"AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata" diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberi geliyor
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı evlere girmeyin
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı...
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit...
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Başkan Yılmaz'dan piknikçilere virüs uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 14:18:56. #1.15#
title