Başkan Yılmaz'dan Kırsal Kalkınma İçin İşbirliği Çağrısı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Biz işin zorluğuna, yolun uzaklığına değil, vatandaşımızın memnuniyetine bakıyoruz" dedi.

Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, Tekkeköy Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Hasan Yıldırım'ın misafiri oldu. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın da katıldığı ziyarette Yenidoğan Mahallesi'nin de içinde bulunduğu 17 kilometrelik grup yolunun yapımında 7 milyon TL ödenek kullanıldığını belirten Yılmaz, "Samsunumuzun her yerinde böyle kaliteli, konforlu yollar yapmak için çalışıyoruz. Yenidoğan Mahallemiz ilçe merkezine oldukça uzak ve bol virajlı bir yola sahip. Biz işin zorluğuna, yolun uzaklığına değil, vatandaşımızın memnuniyetine bakıyoruz. Bu yüzden ayrım yapmadan Samsunumuzun her ilçesinde yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şantiyeye çevirdiğimiz Samsunumuzda bu yıl içinde birçok soruna daha kalıcı çözüm üretmeye çalışacağız. Gezdiğimiz her ilçede mahallelerimizi ziyaret ettiğimde vatandaşımızın yüzünün gülüyor olmasını görmek beni motive ediyor. İşte bu gülen yüzleri arttırmak için durmadan, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kırsal kalkınmayı arttırmak için birlikte çalışalım"

Köylerde çiftçilik faaliyetlerinin çok alt seviyelerde olduğunu, köyden şehirlere göç edilmesi sonucu rençperliğin unutulduğundan dolayı üzüntü duyduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Köylülüğü, rençperliği bıraktık. Bunlar bize lazım. Ne olur bu konularda geri kalmayın. Kırsal kalkınma konusunda lütfen bizim Kırsal Kalkınma Daire Başkanımız Mehmet Akif Özdemir ile irtibat kurun. Köyünüzde neler yapılabilir, ne yapmak istiyorsunuz anlatın. İstişare ederek üretimi sağlayalım. Bizim en büyük isteğimiz köylerimizde rençperliğin artmasıdır. İktisaden güçlü olmamız lazım. ve bunun olması için üretimin artması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir yıllardır devam eden sorunlarımızı çözdü"

Mahallelerine giden grup yolunun kısa sürede yapılarak ulaşım sorunun çözülmesinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür eden Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Hasan Yıldırım ise, "Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'a mahallemize yaptığı çalışmalardan dolayı mahallemizin halkı adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizim yıllardır devam eden sorunlarımızı çözerek bizi rahatlattı. Allah ondan razı olsun" şeklinde konuştu. - SAMSUN