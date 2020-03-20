Başkan Yılmaz'dan Kardelen'e tam not Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kardelen Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme'nin Nilüfer Yaylacık'taki üretim tesisini ziyaret etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kardelen Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme'nin Nilüfer Yaylacık'taki üretim tesisini ziyaret etti. Başkan Yılmaz, Bursa'nın yöresel değerini dünyaya tanıtan İlka Şekerleme'nin modern ve hijyenik ortamda gerçekleştirdiği üretimin takdire şayan olduğunu söyledi.

Başta meslek lisesi öğrencileri olmak üzere birçok kesimden ziyaretçi kabul ederek kestane şekerinin üretim sürecini kamuoyu ile paylaşan İlka Şekerleme, kestane üretiminin yoğun olduğu Yıldırım'ın Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı ağırladı. İlka şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün ve diğer yöneticilerin eşlik ettiği ziyarette üretim aşamalarıyla ilgili bilgi alan Başkan Yılmaz, modern ve hijyenik şartlarda üretim gerçekleştirilen tesisi beğendi. Kestane şekerinin Bursa'nın yöresel bir lezzeti olduğunu, yerel değerleri yaşatan, tanıtan herkesin övgüye layık olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, İlka Şekerleme'nin de bu alanda Bursa'ya değer kattığını görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Yıldırım bölgesinde önemli ölçüde kestane üretimi gerçekleştirildiğini vurgulayan Oktay Yılmaz, eski yıllarda kestane festivali yapıldığını hatırlattı. Kestane festivalini yeniden gündeme almayı düşündüklerini açıklayan Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım için önemli bir ürünü dünya sofralarına ulaştıran İlka Şekerleme'yi tebrik ediyorum. Modern ve hijyen ve sanitasyon şartlarının tam sağlandığı bir ortamda kaliteli ürünleri insanlara sunuyorlar. Bursa'ya değer katan herkesin yanındayız"dedi.

Başkan Yılmaz'a üretim, markalaşma, ihracat konularında bilgi veren İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün de, 30 yıllık bir üretim kültürüne sahip olduklarını, Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markalarıyla iç ve dış piyasaya üretim yaptıklarını bildirdi. Üretimde kaliteyi ön plana çıkardıklarını, 30'a yakın ürün çeşidiyle dünyanın birçok ülkesine kestane şekeri sattıklarını belirten Mümin Akgün, "Bir yandan yatırımlarımızı artırırken, diğer yandan pazar imkanlarımızı genişletiyoruz. Kalite demek güvenli gıda demektir. Kalite asla taviz verilecek bir şey değildir. Sektörde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası alan ilk firmayız. TSE tarafından verilen FSSC 22000 belgesini de sektörde yine ilk biz aldık. Faaliyet alanımız gereği üretim sürecinde hijyenik koşulların oluşturulması konusunda çok hassas davranıyoruz. Hijyen şartları sağlanmadan asla üretim aşamasına geçmiyoruz. Korona virüsü salgını sebebiyle ülkemizin içinden geçtiği olağanüstü şartları da dikkate alarak hijyen ve sanitasyon konusundaki tedbirlerimizi daha da artırdık" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA