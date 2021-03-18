Başkan Yılmaz'dan hayvan severlere plaket
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Başkan Yılmaz'dan hayvan severlere plaket

18.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:00
Başkan Yılmaz'dan hayvan severlere plaket

Yozgat'ın Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Hayvanlar için Yaşam ve Adalet Derneği Gönüllü Besleme Üyelerine örnek davranışlarından dolayı plaket taktim etti.

Yozgat'ın Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Hayvanlar için Yaşam ve Adalet Derneği Gönüllü Besleme Üyelerine örnek davranışlarından dolayı plaket taktim etti.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz yaptığı açıklamada; Yerköy'de Hayvanlar için Yaşam ve Adalet Derneği Gönüllü Besleme Üyeleri koronavirüs salgını sürecinde doğada yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını beslemek için büyük bir özveriyle destek olmaya devam ediyor"

"İnsan olmanın en büyük erdemi, vicdan sahibi olabilmektir."

Yılmaz açıklamasında "Sokaklarda çaresiz kalmış bir çok sokak hayvanına sahip çıkarak onların beslenmeleri ve bakımları adına, gerek hazırlamış olduğumuz beslenme ve bakım alanımızdaki faaliyetlerimize, gerekse bireysel olarak sayısız canlının beslenmesi ve bakımları için büyük bir özveriyle destek olan Gönüllü Hayvansever hemşehrilerimiz, Galip ve Leyla Gençoğlu, Ferhat Köse,, Fahri Genç, İsmail Demir, Hüseyin Akdoğan ve destek olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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