Başkan Yılmaz'dan, felçli Kestaneoğlu'na 8 Mart hediyesi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız AfşınYılmaz, Dünya Kadınlar Gününde felçli ve yatalak hasta olan 41 yaşındaki Hanife Sibel Kestaneoğlu'nu da unutmadı. Yılmaz, Kestaneoğlu'na mektup, çiçek ve hediye gönderdi.

17 yaşındayken geçirdiği omurilik felci nedeniyle yürüyemeyen ve o günden bugüne yatağa bağımlı kalan Kestaneoğlu, Başkan Yılmaz'ın kendisine gönderdiği mektup, çiçek ve hediye karşısında mutluluğunu gizleyemedi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesindeki evinde annesinin yardımıyla hayatını idame ettiren Kestaneoğlu'nu, Belediye Meclis Üyesi Fatma Özer, Sosyal ve Sağlık İşleri Başkan Yardımcısı Şeyda Gülden, Sosyal İşler Müdürü Hülya Yardımcı Gül ve Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şube Başkanı Mürsel Çiftçi ziyaret etti.

"Başkanımızdan Allah razı olsun"

Başkan Yılmaz'ın Kadınlar Günü kutlama mesajının ve hediyesinin iletildiği ziyaret ile çok duygulandığını belirten Kestaneoğlu, Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, "17 yaşındayken genetik bir hastalık yüzünden ameliyat geçirdim. Omuriliğimde tümör vardı. Alındıktan 5 yıl sonra üreme yaptı. 18 yıl önce tekrar tedavi oldum. Beyincik ve omuriliğin arasında olduğu için tamamen felç kalma ihtimalim vardı. O yüzden ameliyat olamadım. O günden bugüne kadar yürüyemiyorum. Sadece hastaneye gitmek için dışarı çıkıyorum. Bu ziyaretinizle beni çok mutlu ettiniz. Bugünün Dünya Kadınlar Günü olduğunu başkanımızın benim için özel olarak kaleme aldığı mektup ve hediyesiyle daha iyi anladım. 18 yıldır omurilik felcinden dolayı Kadınlar Gününü kutlayamıyorum. Benim için artık anlamı olmadığını düşündüğüm bir anda çiçeklerle kapımın çalması ve ne kadar özel ve güçlü olduğumuzu hissettiren bir mektup almak beni gerçekten duygulandırdı. Atsız Başkanımıza minnettarım. Başkanımızın bu güzel düşüncesi, engellilerin en önemli ihtiyacının empati olduğunu da göstermektedir. Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.

"Engellilerimizle sadece aynı ortamı değil, toplumsal hayatı da paylaşmalıyız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kestaneoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileterek, Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Engelli bireylere empati ile yaklaşılmasının önemine değinen Başkan Yılmaz, "Çavuşlu Mahallemizde annesinin yardımıyla hayatını idame ettiren Hanife Hanımın uzun süredir hastalığından dolayı dışarı çıkamadığını öğrendik. Dünya Kadınlar Gününde kendisine mektubumuzu ve hediyelerimizi ulaştırdık. Toroslar Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarının en üst seviyeye çıkarılması için imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı