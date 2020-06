Başkan Yılmaz'dan fedakar babalara ziyaret Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Babalar Günü'nde şehit babası Murat Daşdemir ile engelli çocuğu bulunan Ali Ağaoğlu'nu ziyaret etti.

Her fırsatta ilçe sakinleri ile bir araya gelerek gönüllere dokunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Babalar Günü'nde 'özel' babalarla bir araya geldi. Başkan Yılmaz ilk olarak kendisine eşlik eden AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile birlikte şehit babası Murat Daşdemir'in evine konuk oldu. 2006 yılında Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Tuzla Piyade Okulu'ndan, Polatlı Topçu Füze Okulu'na eğitime giden astsubayları taşıyan 4 araçlık konvoyda bulunan otobüsün şarampole yuvarlandığı kazada şehit olan Astsubay Çavuş Hasan Hüseyin Daşdemir'in emaneti olan babası Murat Daşdemir, annesi Güldane Daşdemir, kardeşleri on yaşındaki üçüzler Hasan, Hüseyin ve Meryem ile sohbet eden Başkan Yılmaz, bin bir güçlükle yetiştirdikleri kahraman evlatlarını vatan uğruna feda eden ailelerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

ŞEHİDİN EMANETİ

Şehitlerin emaneti ailelerini kendi ailelerinden ayrı görmeden daima yanlarında olduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bir baba için evladını kaybetmenin zorluğunu yaşayan bilir. Sizler bu vatan için evladınızı vermişsiniz. Bunu asla unutamayız. Bugün bu ülkede huzur içerisinde yaşıyorsak şehitlerimizin kahramanlığı sayesindedir. Rabbimizin onlara rahmetiyle muamele eyleyeceğinden şüphemiz yok. İnşallah onların şefaatinden aileleri ve bizler de istifade ederiz. Rabbim geride kalan ailelerine hayırlı uzun ömürler versin. Allah herkesi bir şekilde imtihan ediyor. Kimini canıyla, kimini sevdikleri ile kimini malıyla. Rabbim bizi bu imtihanı kazanan kullarından eylesin. Şehitlerimizin emaneti ailelerini kendi ailemizden ayrı görmüyor, daima yanlarında olmaya çalışıyoruz" dedi. Ziyaretin sonunda Başkan Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, şehit ailesine Türk Bayrağı hediye etti. Şehit Astsubay'ın ailesi de gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı konuklarına teşekkür etti.

KUTSAL VAZİFE

Başkan Yılmaz ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay'ın sonraki durağı, serebral palsi (beyin felci) hastası Yakup Ağaoğlu'nun babası öğretmen Ali Ağaoğlu'nun evi oldu. Başkan Yılmaz, erken doğumla dünyaya gözlerini açan, akciğerlerinin gelişmemesi nedeniyle yaşadığı solunum yetersizliği beyin hücrelerinde felce neden olan 27 yaşındaki evlatları Yakup'u zorluklarla dolu bir hayat mücadelesi ile büyüten babası ve annesinin fedakarca, kutsal bir vazife gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

ÇOCUKLARIN YASLANDIĞI ÇINAR BABALAR

Engelli evlatlarını fedakarca yetiştiren babaların büyük bir sorumlululuğu üstlendiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, "Babalık ciddi sorumluluk isteyen bir görev, babalar, çocuklarımızın güven duyacağı, yaslanacağı bir çınar. Aynı zamanda engelli evlatlarını fedakarca yetiştiren babalarımızın yükü bir miktar daha artıyor. Aile içerisinde anne-babaların engelli evlatlarıyla birbirine olan bağlılıkları bize, hayata yeniden sımsıkı sarılmamız, mutlu olmamız için ne kadar fazla neden olduğu gösteriyor. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir hayat sürmesini sağlamak için büyük gayret gösteriyoruz. Kendilerini evlerinde ziyaret ederek onlarla sohbet ediyor, özel günlerinde yanlarında bulunarak yalnız olmadıklarını gösteriyoruz. Bu süreçte bizlerin de sizler için yapabileceği bir şey varsa her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Rabbim sizlere hayırlı, uzun ömürler versin" diye konuştu. Kendi evladıyla birlikte öğretmenlik mesleğiyle sayısız evlat yetiştiren Ali Ağaoğlu da, kendilerine mutluluk veren ziyaretleri için Başkan Yılmaz, Milletvekili Kılıç ve İlçe Başkanı Erbay'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler