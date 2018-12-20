Başkan Yılmaz'dan, Başkan Saka'ya Ziyaret

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, CHP'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'yı makamında ziyaret etti.

Edremit'te çeşitli ziyaretlerde bulunan AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz beraberindeki heyet ile birlikte Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'yı makamında ziyaret ettiler.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka "Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Hakan Duman ve AK Parti Belediye meclis üyelerine ziyaretleri nedeniyle teşekkür ediyorum."dedi.

Başkan Saka'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise "Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'ya nezaket ziyaretinde bulunduk. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretimizde belediye çalışanlarına da kolaylıklar diledik. Gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum."dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA