Başkan Yılmaz'dan Bafralılara Müjde

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra'da şehrin ileri gelenleri ile yaptığı toplantıda ilçeye yapılacak yeni düzenlemeler hakkında müjdeler verdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, her ay geleneksel olarak şehrin ileri gelenleri ile yaptığı toplantıyı bu ay Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin'in daveti üzerine Bafra'da yaptı. Kısa bir açılış konuşması yapan Şahin, Bafra'nın daha da gelişmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Bafra'nın Samsun ekonomisine olan katkısını daha da arttırmaya çalıştıklarının altını çizen Yılmaz, "Bafra, yıllardır Samsun ekonomisine çok büyük katkılar verdi. Bafra, tütünle, sebzecilikle ve deltasıyla Samsun ekonomisine büyük katkılar verdi. Biz şimdi geçmişte Bafra'nın üstlendiği misyonu, bugüne taşıyan süreci ve yarına olan ilişkisini sağlıklı bir kronolojiyle kurmadığımız takdirde Bafra'nın gelişimini tam anlamıyla tamamlayamayız. Bafra, sanayide, turizmde ve tarımda iddialı bir konumda. Kuş Cenneti vasıtasıyla doğa turizminde de çok öne çıkmıştır. Bu yönleri bizim destekleyerek geleceğe doğru taşımamız gerekiyor" dedi.

"Otogar şehrin dışına taşınacak"

Bafra'ya yapılacak yeni düzenlemeler hakkında da bilgi veren Başkan Yılmaz, "Önümüzdeki günlerde kimseyi incitmeden, oradaki esnafları durumunu sıkıntıya sokmadan otogarı taşıyacağız. Tıpkı Samsun'da olduğu gibi Bafra'da da otogar şehrin çok içinde kalıyor. Otogarı şehrin içerisinden çıkarıp, şehrin dışına taşıyacağız. Eski otogarın olduğu yeri de şehrin nefes aldığı yeşil alan haline getireceğiz. Bafra'nın iyi bir sebze-meyve hali talebi de var. Sebzeciliğin bu önemli olduğu bir ilçede ovanın uygun bir yerinde hal yapmamız gerekiyor. Halin de projesi için gayret içerisindeyiz. Otogarın ise projesi bitti, ihale aşamasına gelindi. Çok amaçlı salon ihtiyacı da var. Kızılırmak kenarında çok amaçlı salon olarak görev yapacak kültür salonu yapacağız" diye konuştu.

Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyet, toplantının ardından Bafra OSB ve Kuş Cenneti'ni gezdi. - SAMSUN