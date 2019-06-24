Başkan Yılmaz'dan Avrupalı yatırımcılara çağrı

Türkiye Belediyeler Birliği AB Bölgeler Meclisi heyetinde yer alan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Brüksel'de katıldığı çalışma programının son gününde, İnter-Media Bruxelles Yayınları'na bağlı kanalların konuğu oldu.

Brüksel temasları ve Toroslar Belediyesi projeleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, İngilizce ve Türkçe verdiği röportajda, yatırımcılara çağrıda bulunarak, Toroslar'a davet etti.

"Bölgemize gelecek yatırımcılar için her türlü olanak var" diyen Yılmaz, özellikle ekonomi odaklı projelerde Ar-Ge çalışmalarında yatırım ve işbirliği tekliflerine açık olduklarını vurguladı. Avrupa'nın başkentinde Toroslar'ı tanıtmaktan memnuniyet duyduklarını aktaran Yılmaz, "Konumu ve sahip olduğu özellikleriyle Mersin'in nefes aldığı bölgesi olan Toroslar, ekonomi, sanayi, turizm ve tarımla ilgili potansiyeli çok yüksek olan bir bölge. Biz Toroslar'ın gelecek vizyonunu üreten, gelişen ve refah düzeyi yüksek bir kent oluşturmak üzere hazırladık. Geleceğin Toroslar'ında üretim ve istihdam sahaları kurarak, 'kendisine yeten' bir kent inşa edeceğiz" dedi.

Vizyon projelerinde de bahseden Yılmaz, "Toroslar tarım şirketi ile de bölgemizde tarım atağı yapacağız. Bu şirketle, üretimden pazarlamaya kadar tarımın her evresinde üreticimizin destekçisi olacağız. Hem ürün kalitesini artıracağız hem de ürün çeşitliliğini geliştireceğiz. Tekno Toroslar projemiz ile de gençlerimizin sosyo-ekonomik sebeplerden dolayı yaşadığı eğitim eşitsizliği sorununa çözüm olacak bir merkez inşa edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA