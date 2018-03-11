Başkan Yılmaz'dan Afrin'de Görev Yapan Komutanın Ailesine Moral

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Afrin'de Zeytin Dalı Harekatında görevli olan Astsubay Üstçavuş Sercan Büyükkal'ın ailesini ziyaret ederek moral desteği verdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, geçtiğimiz Cuma günü telefonla arayarak görüştüğü Astsubay Üstçavuş Sercan Büyükkal'a verdiği sözü yerine getirdi. Telefon görüşmesinde ailesini en kısa zamanda ziyaret edeceğinin sözünü veren Başkan Yılmaz Tekkeköy'de ikamet eden Nezahat ve Erdoğan Büyükkal çiftinin misafiri olarak gönüllerini aldı.

Ziyarette konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Sizlere böyle vatansever bir evlat yetiştirdiğiniz için ne kadar teşekkür etsek azdır. Sercan yavrumuz gibi binlerce vatan evladımız Afrin'i teröristlere dar etti. Allah nasip ederse en kısa zamanda operasyon sona erecek. Bölge terör unsurlarından arındırılacak. Sercan ile konuşurken gerçekten çok duygulanmıştım. Ülkesi için cansiperane çatışan bir Mehmetçikle konuşmak gerçekten çok etkiledi beni. Zaten kalbimiz de beynimiz de 24 saat onlarla. Telefon ile görüştüğümde de söyledim kendisine gerçekten yastığa başımı koyduğumda 'bizim aslanlarımız nasıl uyuyorlar, nasıl besleniyorlar' diye soruyorum kendi kendime. Türkiye eski Türkiye değil Allah'a şükür. Türk Silahlı Kuvvetleri onlara her türlü imkanı sağlıyor. Ama ister istemez düşünüyor insan. Bizim rahat uyuyabilmemiz için kendini feda eden, canını ortaya koyan tüm askerlerimize, polislerimize, güvenlik güçlerimize selam olsun." dedi.

Ziyarete Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'da katılırken, Samsunlu komutanın ailesi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Yılmaz'a ve Togar'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti. - SAMSUN