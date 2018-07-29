Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Doğu Karadeniz'de son günlerde artış gösteren boğulma vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Yılmaz, "Boğulma vakaları korunaklı alanların dışında gerçekleşiyor" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Ordu ilinde, 6 tane korunaklı plajın olduğunu hatırlatarak, burada cankurtaranların hizmet vermediğini belirtti. Korunaklı plajlarda bütün hizmetleri en iyi şekilde sağladıklarını aktaran Başkan Yılmaz, "En üst seviyede bir plajda olması gereken sağlık dahil bütün hizmetleri veriyoruz. Bu korunaklı alanlar dışında maalesef boğulma vakaları var. Önceki günlerde Valiliğimizin almış olduğu bir kararla, bu alanlar dışında denize girenlere karşı yasal bir müeyyideyi uygulayacağız. Artık vatandaşlarımıza özellikle rica ediyoruz; 7 yaşındaki, 10 yaşındaki burada denizde boğulmaları çok feci bir olay. Bu ailelere Allah sabır versin ama göz göre göre de 7 yaşındaki bir çocuğu Karadeniz gibi korunaklı olmayan bir bölgede denize vermenin sorumluluğunu da lütfen üzerimize almayalım" diye konuştu.

Plajların tamamen ücretsiz ve açık olduğuna da dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Vatandaşlarımızı bu 6 tane mavi bayraklı hizmet verdiğimiz bu alanlara davet edelim ki, çocuklarımız, gençlerim ve vatandaşlarımız boğulma vakalarına karşı korunmuş olsun" şeklinde konuştu.

OSKEM 13 plajda hizmet veriyor

Altınordu, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Gülyalı ilçelerinde bulunan plajlarda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) ekipleri, Karadeniz bölgesinde en çok mavi bayraklı plaja sahip Ordu'da 3'ü kadınlar plajı olmak üzere toplam 13 plajda 60 personel, 3 adet jet ski ve 2 adet zodyak bot ile su kazalarını engelleme hizmeti veriyor. - ORDU