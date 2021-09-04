Başkan Yılmaz: "Biz birlikte güçlüyüz"
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Başkan Yılmaz: "Biz birlikte güçlüyüz"

Başkan Yılmaz: 'Biz birlikte güçlüyüz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, birlik ve beraberliğin milletin huzuru ve ülkenin bekası için büyük önem taşıdığını söyledi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, birlik ve beraberliğin milletin huzuru ve ülkenin bekası için büyük önem taşıdığını söyledi.

Belediye meclis toplantısında konuşan Başkan Atsız Afşın Yılmaz, Ankara'da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda Tekno Toroslar Projesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül aldıklarını hatırlatarak, bu projenin ödülle taçlandırılmasına katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Yılmaz, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda Tekno Toroslar Projemizle genç dostu belediye ödülünü aldık. Üzerinde çok çalıştığımız bir proje. Bu tür ödüller, bizi daha çok güçlendiriyor. Yeni çalışmalar yapmamıza vesile oluyor. Gözümüz sürekli ufuk çizgisinde. Amacımız, yeni teknolojiyi takip etmek ve gençlerimize sunmak. Bu konuda gençlerimizin ufkunu açabilirsek ne mutlu bize. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz'ın konuşmasının ardından toplantıda 8-9-10 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "İçel Sanat Kulübü 26. Mersin Arkeoloji Günleri" için Toroslar Belediyesi bütçesinden 25 bin TL maddi desteğin sağlanmasına ilişkin teklif görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Yılmaz, sanata ve sanatçıya her zaman destek vereceklerini belirterek, "Kentimizin faydasına olan, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlayan her türlü çalışmanın yanındayız" dedi.

Arpaçsakarlar Mahallesi muhtelif ada ve parsellerde yapılacak olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait imar ve bayındırlık komisyonu ile çevre ve sağlık komisyonunun ortak raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı, Toroslar ilçesi 3. etap, 4. etap, kuzey kent girişi 5. etap ve 8. etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'na ilişkin Plan ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Gençlik ve Spor, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri ile Kadın-Erkek Eşitliği komisyonlarının ortak raporunun görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sona erdi.

Toroslar Belediye Meclisi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nın, 5 Ekim 2021 Salı günü saat 14.00'de yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. - MERSİN

Başkan Yılmaz: 'Biz birlikte güçlüyüz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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