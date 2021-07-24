Başkan Yılmaz, bayramda vatandaşlarla bir araya geldi
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Başkan Yılmaz, bayramda vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Yılmaz, bayramda vatandaşlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kurban Bayramı'nda hemşehrileriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kurban Bayramı'nda hemşehrileriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Dalakderesi, Musalı ve Arslanköy mahallelerini ziyaret eden Yılmaz, 7'den 70'e tüm hemşehrileriyle bayramlaştı, sohbet etti, hasret giderdi. Esnafı tek tek gezen ve çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Yılmaz'ı büyük bir coşkuyla karşılayan vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti

"Bayramlar, bir arada olmaktır"

Toroslar'da huzurlu ve bereketli bir bayramı geride bıraktıklarını belirten Başkan Yılmaz; "Pandemiyle mücadele ettiğimiz zor bir dönem geçirdik. Kurban Bayramı'nı, hemşehrilerimizle bir arada kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi. "Toroslar Belediyesi olarak hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için her yıl olduğu gibi bu bayramda da tüm imkanlarımızı seferber ettik" diyen Başkan Yılmaz; "33 farklı noktada oluşturduğumuz kurban kesim merkezlerimiz ile 30 dönüm alan üzerine kurduğumuz kurban satış yerimizde denetim ve temizlik çalışmalarımızı titizlikle gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin her an yanında olduk. Bayram süresince mesai gözetmeksizin canla başla çalışan personelimize teşekkür ederim. İnşallah bu bayram, salgının gölgesinde kutlanan son bayram olacak ve bunu yine hep birlikte başaracağız" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Yılmaz, bayramda vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Yılmaz, bayramda vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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