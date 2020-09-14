Başkan Yılmaz, aşure etkinliğinde hemşehrileriyle bir araya geldi
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Başkan Yılmaz, aşure etkinliğinde hemşehrileriyle bir araya geldi

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Muharrem ayı dolayısıyla Dalakderesi Mahallesinde düzenlenen aşure etkinliğine katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Yılmaz, aşure etkinliğinde hemşehrileriyle bir araya geldi
14.09.2020 15:58 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:01

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Muharrem ayı dolayısıyla Dalakderesi Mahallesinde düzenlenen aşure etkinliğine katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, pandemi tedbirleri çerçevesinde Toroslar Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen aşure etkinğinde Başkan Yılmaz, Mahalle Muhtarı Muzaffer Çelen ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, kültürel bir öneme sahip aşurenin güzelliğini paylaşmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür eden Yılmaz, "Geçen yıl düzenlediğimiz mahalle şenliklerimizi bu yıl pandemi nedeniyle yapamadık. Kurallara uyarak düzenlediğimiz aşure etkinliğimizde sizlerle bir aradayız. İnşallah bu süreç bittikten sonra yine bir arada çok daha güzel etkinlikler gerçekleştireceğiz. Birliğimiz daim olsun. Muhtarımıza ve sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Dalakderesi Muhtarı Çelen de Başkan Yılmaz'a, mahallelerine sunduğu destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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