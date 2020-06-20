Başkan Yılmaz, anlamlı Babalar Günü kutlaması
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Başkan Yılmaz, anlamlı Babalar Günü kutlaması

İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla ürettiği sürdürülebilir hizmetlerle yerel yöneticilikteki farkını ortaya koyan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, her fırsatta ilçe sakinleri ile bir araya gelerek gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Başkan Yılmaz, anlamlı Babalar Günü kutlaması
20.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:52

İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla ürettiği sürdürülebilir hizmetlerle yerel yöneticilikteki farkını ortaya koyan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, her fırsatta ilçe sakinleri ile bir araya gelerek gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, '21 Haziran Babalar Günü' kapsamında hayatını down sendromlu oğluna adayan işçi emeklisi Yavuz Akpınar'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Yılmaz'ın ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyan ve uzun süre sohbet eden Yavuz Akpınar, 23 yaşındaki down sendromlu oğlu Cengiz'i zorluklarla dolu bir hayat mücadelesi ile büyüterek yaşadıkları anıları paylaştı. Özel bir çocuk sahibi olmanın yaşam içerisinde biraz daha zor olduğunu ancak 23 yıldır çok güzel bir babalık yaşadığını aktaran Yavuz Akpınar, bu çocukların diğer bireylerden farkının olmadığını, tek farkın +1 kromozom olduğunu belirtti. Uzun süren sohbetin ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ömrünü +1 farka adayan Yavuz Akpınar'ın '21 Haziran Babalar Günü'nü kutlayarak baba ve oğluna hediyeler takdim etti.

Yıldırım'daki dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının toplumu bir arada tutan en önemli unsurlardan olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yerel yöneticiler olarak ilçemize hizmet ederken, rutin çalışmaların dışına çıkmak, hemşehrilerimize dokunmak, onlarla beraber aynı duygulara ortak olmak, bizi biz yapan değerlere tutunmak ilçemizin en güzel yansıması. Bu anlamda hemşehrilerimizle iç içe olmayı, beraber sevinip beraber üzülmeyi birçok hizmetin üstünde görüyorum. Çünkü üzüntüler paylaştıkça azalır, mutluluklar paylaştıkça artar. Bende '21 Haziran Babalar Günü' münasebetiyle özel çocuklarımıza özel babalık yapan bir hemşehrimizi ziyaret ederek sohbet etmek istedim. Down sendromlu çocuklarımızla ilgilenmek zor, çocuklarımız kadar ailelerinin de işi zor. Bu süreçte bizlerinde sizler için yapabileceği bir şey varsa her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Rabbim sizlere hayırlı, uzun ömürler versin" dedi.

"Önemli başarılara imza atıyoruz"

Yıldırım'da dezavantajlı bireylere yönelik gerçekleştirilen hizmetlere de değinen Başkan Oktay Yılmaz, dezavantajlı bireylerin, dört duvar arasında yaşamaya mahkum edilmek yerine sosyal yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bizler yerel yönetim olarak sorumluluğumuz dahilinde projeler üretiyoruz. Onları dört duvar arasından çıkarıp hayatın vazgeçilmez unsurları olmaları konusunda teşvik ediyoruz. Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Okulu'muz da kardeşlerimizin sosyalleşmesine ve yeteneklerini ortaya çıkarmasına yardımcı oluyoruz. Okulumuzda 1500'den fazla öğrenci, modern şartlarda, sanatsal aktiviteler ile sosyalleşiyor ve kültürel anlamda tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor. Kursiyerlerimiz, alanında uzman eğitmenler tarafından keman, gitar, klarnet, piyano, bağlama, ritim, yan flüt, ney enstrümanlarının yanı sıra müzik, folklor ve tiyatro eğitimi alıyorlar. El sanatları ve engelsiz mutfak kurslarımız ile de engelli ve dezavantajlı bireylerimizin aldığı özel eğitim, kendilerine mutluluk kaynağı oluyor" diye konuştu. Babalar Günü ziyareti dolayısıyla büyük mutluluk yaşadığını belirten Yavuz Akpınar ise, "Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'a içinde bulunduğumuz bu zor süreçte vakit ayırarak nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok sevindim, çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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