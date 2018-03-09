Başkan Yılmaz Afrin'deki Samsunlu Komutanla Telefonda Görüştü

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli olan ve Burseya Dağı'nı ele geçiren timin başındaki Samsunlu komutan ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'ndeki Zeytin Dalı Harekatı 50. gününe girerken tüm Türkiye harekatta görev alan Mehmetçiğe dualarıyla destek veriyor. O Mehmetçiklerden biri olan ve Burseya Dağı'nı ele geçirerek Türk bayrağı diken timin komutanı Samsunlu Sercan Büyükkal ile telefonda görüşen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, duygu dolu anlar yaşadı.

Görüşmede tüm Mehmetçiklere dualar ve selam gönderen Yılmaz, "Biz size oturup kalkıp dua ediyoruz. Allah'ım sizi muvaffak etsin. Sizin muvaffakiyetiniz ülkemizin muvaffakiyeti. Gördüğüm kadarıyla Afrin'e 5-6 km kalmış. Allah'ım sizleri korusun. Geceleri yatağımda yatarken siz aklıma geliyorsunuz. Diyorum ki bizim evlatlarımız şimdi kim bilir nasıl bir yerdeler diye. Gözlerinizden öpüyorum. Rabb'im sizi hainlerin her türlü alçaklığından, belasından korusun. Allah'ım sizi adeta dua ile kuşatsın. Sizin için yapacağımız ne olursa bize haber verin" dedi.

Başkan Yılmaz, telefon görüşmesi sırasında Samsunlu komutana ailesini ziyaret edeceğini de söyledi. Büyük mutluluk yaşayan Samsunlu komutan Sercan Büyükkal ise, "Çok teşekkür ederim başkanım. Vatanımız için canla başla burada mücadele ediyoruz. Asla hainlere geçit vermeyeceğiz. Aileme benim de selamlarımı iletin. Beni merak etmesinler. Biz burada olduğumuz müddetçe vatanımıza göz diken hainlere göz açtırmayız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN