Başkan Yılmaz'a sansür
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Başkan Yılmaz'a sansür

Başkan Yılmaz'a sansür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın İsrail paylaşımı, Facebook yönetimi tarafından sansürlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın İsrail paylaşımı, Facebook yönetimi tarafından sansürlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın Facebook'tan İsrail'i kınamak amacıyla yaptığı paylaşım sansürlendi. Yücel Yılmaz'ın "Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz. Dün olduğu gibi bugün de işgalci İsrail'e One minute! Diyoruz" şeklindeki paylaşımında kullandığı görseller sansürlendi. Facebook'taki Yücel Yılmaz'ın paylaşımına erişenler "Sansürlenmemiş şiddet içeriyor olabileceğinden gönderinizin üzerini kapattık" ifadesiyle karşılaştı. Paylaşımda Facebook ayrıca, "Bu gönderi Topluluk Standartlarımıza aykırı değil, ancak bazı kişiler tarafından hassas olabilir" ifadesine de yer verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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