Başkan Yılmaz'a Kadem'den İstihdam İçin Tam Destek

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, artı 2 istihdam seferliği konusunda bu kez KADEM ile bir araya geldi. Toplantıda hem istihdam hem de KADEM'in ağının daha da genişletilmesi masaya yatırıldı.



Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehirdeki sivil toplum kuruluşları ve derneklerle bir araya gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı artı 2 istihdam seferberliği ile Başkan Yılmaz, AK Parti Karesi Belediyesi Meclis Üyesi Hakan Arda ile birlikte son olarak Kadın ve Demokrasi Derneği Balıkesir Temsilciliğini (KADEM) ziyaret ederek; KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Kahraman ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.



Kuruluşundan buyana Karesi Belediyesi'nin KADEM'İ büyük ölçüde desteklediğini ifade eden Başkan Kahraman, "Karesi Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, ilk günden buyana sürekli dernek binamızı gelip ziyaret etti.Erkekleri ötekileştirmeden toplumda aile bütünlüğünü göz önüne alarak çalışmalar yapıyoruz" dedi.



"Belediye olarak KADEM'in yanınızdayız"



Kadınların üretimin gizli kahramanları olduğunu dile getiren Başkan Yücel Yılmaz, "Sivil toplum kuruluşlarının sürdürdüğü çalışmalar ülkemizin gelişiminde son derece önemli rol oynuyor. KADEM yaptığı çalışmalarla hem demokrasimizin gelişimine hem de kadınlarımızın toplumsal hayatta daha fazla yer almasını sağlıyor. Belediye olarak her zaman sizlerin yanındayız" dedi. Kadınların toplumun en önemli kilit taşı olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, bu anlamda ortaya konulacak tüm projelere desteğe hazır olduklarını vurguladı. KADEM Başkanı Kahraman, Başkan Yılmaz'ın yakasına hem barışın hem de bereketin simgesi zeytin çiçeği taktı. - BALIKESİR