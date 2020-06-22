Başkan Yılmaz'a huzurevi sakinlerinden 'Babalar Günü' hediyesi
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Başkan Yılmaz'a huzurevi sakinlerinden 'Babalar Günü' hediyesi

Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nin psikologları, 'Babalar Günü'nde huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın özel olarak hazırlattığı havlu ve hijyen setlerini hediye etti.

Başkan Yılmaz'a huzurevi sakinlerinden 'Babalar Günü' hediyesi
22.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:18

Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nin psikologları, 'Babalar Günü'nde huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın özel olarak hazırlattığı havlu ve hijyen setlerini hediye etti.

"Vefanın ve saygının en güzel örneği yaşandı"

Korona virüs tedbirleriyle ziyaret edilen büyükler, bu anlamlı günde yanlarında olan ve kendilerini hiçbir zaman unutmayan Başkan Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti. Huzurevi sakinleri, hatırlanmanın, vefanın ve saygının en güzel örneğini yaşadıklarını ifade etti.

"Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, büyüklerin her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalar en çok risk altında olan yaşlılarımızı etkiledi. Tedbirler kapsamında mart ayından normalleşme sürecine kadar ne yazık ki, büyüklerimizi ziyaret edemiyorduk. Biz de Toroslar Belediyesi olarak 'Babalar Günü'nde huzurevi sakinlerimiz için özel bir hediye hazırladık. Onların yüzünde küçük de olsa bir gülümseme oluşması bizleri de mutlu ediyor. Karşılıksız sevgiyle evlatlarına sarılan babalarımızın hakkını ödeyemeyiz. Yaşlılarımızın yaşama sevincini kaybetmeden hayat sürmeleri en büyük temennimiz. Onlar, bize emanet. Allah hepsine sağlıklı uzun ömürler versin. İnşallah bu zor günleri de hep birlikte geride bırakacağız" dedi.

Başkan Yılmaz, ilçede bulunun Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi'nde gerekli dezenfekte ve hijyen çalışmalarını periyodik olarak sürdürdüklerini ifade ederek, "Aynı zamanda yaşlılarımızın bu süreçten psikolojik olarak etkilenmemeleri için de psikologlarımız eşliğinde onlara destek veriyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Manşet

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