Başkan Yılmaz'a 'Hizmet' Duası

Samsun'un Yakakent ilçesine bağlı Yeşilköy Mahalle sakinlerinin yıllardır çektiği yol ve su çilesi Samsun Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışma ile son buldu.

Yeşilköy Mahalle sakinleri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Başkan Yılmaz, ziyarette köyün en yaşlıları olan Osman ve Ünzile Elma çifti ile de yakından ilgilendi.

Osman dededen hayır duası

"81 yaşındayım ve böyle bir hizmeti sadece Büyükşehir Belediyesi ile gördüm" diyen Osman Elma, "Vatana millete hayırlı hizmetler yapıyorsunuz. Bu hizmetlerinizin devamı için sizlere devamlı dua ediyorum. Eskiden böyle yatırımları sadece şehirlerde görürdük. 81 yaşındayım ve hizmeti sadece Büyükşehir ile gördük. Allah Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve sizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

"Eğer hizmet edebiliyorsak sizlerin duaları sayesinde"

"Sizlerden aldığımız dualar bize bir ömür yetiyor" diyen Başkan Yılmaz ise şunları söyledi: "Sizler baş tacımızsınız. Eğer milletimize hizmet edebiliyorsak, yedi düvelin şeytani hesapları kendi içimizdeki hainlerin kurdukları tuzaklardan ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız kurtuluyorsa bu hep sizlerin hayır duaları sayesinde. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza dua edin. Biz hepimiz bu memleketin hizmet kervanında koşan kişileriz. Devamlı mücadele ediyoruz. Zaman zaman düşüyoruz dizimiz kanıyor ama Rabb'im o hayır duaları ile bize güç kuvvet veriyor ve yeniden ayağa kalkıp hedefe doğru koşturuyor. Allah sizlere hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler nasip etsin."

Ziyaretin ardından Başkan Yılmaz, öğle yemeğini Yeşilköylü vatandaşlarla birlikte yedi. - SAMSUN