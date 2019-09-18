Başkan Yılmaz'a 'ahilik kaftanı'

18.09.2019 16:19

Mersin Valiliği himayesinde geleneksel olarak sürdürülen Ahilik Kültürü Haftası kutlamalarına katılan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a, 'ahilik kaftanı' takdim edildi.



Bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunumunun ardından Ahilik Kortej yürüyüşü yapıldı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kent protokolü, meslek oda başkanları ve esnaflarla birlikte Atatürk Caddesi üzerinden Ulu Camii meydanına kadar yürüdü.



Daha sonra Mersin Valisi Ali İhsan Su ve kent protokolünün katılımıyla Ulu Camii meydanında düzenlenen törene geçildi. Törende, esnaf ve sanatkarın gelişimi ve ilerlemesi için ortak çalışmalar yürüten Yılmaz'a, günün anlam ve önemi adına plaket ve 'ahilik kaftanı' takdim edildi. Yılmaz'a kaftanını Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer giydirdi.



Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu yıl 26.'sı kutlanan Ahilik Kültürü Haftasında, bundan yüzlerce yıl önce bir gelenek ve felsefe olarak ortaya çıkan ve tarihe derin kökler salan ahiliği yad etmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.



"Esnaf kardeşlerimizin sorunu, bizim sorunumuzdur" diyen Başkan Yılmaz, "Horasan'dan gelip ahiliğin pirliğini üstlenen Ahi Evran'ın, Türk milletinin sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel düzeninde ve Anadolu'nun vatanlaşmasında paha biçilmez bir pay ve katkısı vardır. Ahilik doğrulukla iç içe geçmiştir. Sanat, ticaret ve meslek sahibi olan ahilerin, olgun, ahlaklı, merhametli, iyiliksever ve her tavırlarında güvenilir olması vazgeçilmez bir kuraldır. Sözünde durma, ahilikten esnaf ve sanatkarlarımıza miras kalan tarihi bir ahlak ve terbiye kaidesidir. Tamamen kara çivilenen, insanı metalaştıran, duygu ve maneviyattan koparan ekonomik dayatmaya karşı, esnaf ve sanatkarımız kalıcı ve köklü bir cevaptır. Esnaf kardeşlerimizin sorunu, bizim sorunumuzdur. Sabırla, sağduyuyla, samimiyetle ve en önemlisi ortak akılla sorunların üstesinden gelmek için el birliğiyle çalışıyoruz. Vatandaşımızın, esnafımızın sorununu kendi sorunumuz olarak görmeye devam edeceğiz. Mersin için, Toroslarımız için hep birlikte çalışacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA