Kurumsal Hizmet Birimleri BAŞKAN YILDIZKAYA TALİMATI VERDİ ZABITA FAHİŞ FİYATLARA SAVAŞ AÇTI VATANDAŞIN YANINDA OLMAYANIN, KARŞISINDAYIZ

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın talimatıyla harekete geçen Zabıta Müdürlüğü Ekipleri şehirde faaliyet gösteren tüm marketlerde fahiş fiyatlara karşı denetimlerini sürdürüyor. "Vatandaşın Yanında Olmayanın, Karşısındayız" parolasıyla devam eden denetimler kapsamında döviz kurlarında yaşanan düşüşe rağmen, raflarda yüksek fiyat uygulamasına devam eden marketlere cezai işlem uygulanıyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gün boyunca süren denetimler kapsamında Polatlı'da faaliyet gösteren 60 market içerisinde fahiş fiyatlı ürün sattığı tespit edilen 8 adet zincir markete toplam 150 Bin TL idari para cezası kesildi. Hız kesmeden devam edecek denetimler kapsamında uyarılan tüm marketlere fahiş fiyatlı ürün satmaları halinde uygulanacak daha ağır cezalara ilişkin bilgi verildi.

DENETİM VİDEOSU SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından "Polatlı Belediyesi olarak fahiş fiyatlara karşı sıkı denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu zor günlerde hemşehrilerimizin; fakir, fukaranın yanında olmayanın, her zaman karşısında olacağız. " açıklamasıyla sosyal medya üzerinden yayınlanan fahiş fiyat denetim videosu tüm Türkiye'de büyük ilgi gördü. Yalnızca Başkan Yıldızkaya'nın twitter hesabı üzerinden 100 Binden fazla kişi tarafından izlenen video binlerce retweet aldı. Ülkenin dört bir yanından gelen olumlu yorumlarla beğeni toplayan denetimler Facebook ve İnstagram platformları üzerinden de vatandaşlar tarafından diğer belediyelere örnek olarak gösterildi.

ZABITA MÜDÜRÜ ÜNAL; "RAF FİYATLARINDA ARTIŞ TESPİT EDİLEN MARKETLERE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI"

Denetimlerin hız kesmeden şehrin dört bir yanında düzenli olarak devam edeceğini dile getiren Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürü Sabri Ünal konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Belediye Başkanımız Mürsel Yıldızkaya'nın talimatlarıyla şehrimizdeki tüm marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdik. Kasa fiyatları, raf fiyatları, ürünün çıkış fiyatı ve markete geliş fiyatı tümünün kontrollerini yapıyoruz. Bazı marketlerde son bir hafta içerisinde döviz kurundaki düşüşe rağmen, raflarda %20'ye yakın bir artış tespit ettik. Özellikle sebze meyve ürünlerinde %100'den fazla fahiş fiyatla satış yapıldığını tespit ettik. Bu marketlerin tamamına cezai işlem uygulandı. Denetimlerimiz hız kesmeden, daha ağır cezalarla devam edecek. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Polatlı Belediyesi olarak vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımızın yanında olmayanın, her zaman karşısındayız. " Cümlelerine yer verdi.

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