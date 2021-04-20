Başkan Yıldızkaya, Mehmet Akif Mahallesi'nde kurulan gönül sofrasında vatandaşlarla buluştu
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Başkan Yıldızkaya, Mehmet Akif Mahallesi'nde kurulan gönül sofrasında vatandaşlarla buluştu

Başkan Yıldızkaya, Mehmet Akif Mahallesi'nde kurulan gönül sofrasında vatandaşlarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Polatlı Belediyesi 'Ramazan'da Paylaşmak Berekettir' parolasıyla mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımlarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Polatlı Belediyesi 'Ramazan'da Paylaşmak Berekettir' parolasıyla mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımlarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından geleneksel hale getirilen mahalle iftarlarının Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler dolayısıyla bu yıl gerçekleştirilememesi sebebiyle her gün bir mahallede iftar öncesi sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya Ramazan Ayı dolayısıyla gerçekleştirilen sıcak yemek dağıtımları kapsamında Mehmet Akif Mahallesi Cumhuriyet İlkokulu ve Şehit Sedat Akça Parkı'nda vatandaşlarla buluştu. Cumhuriyet İlkokulu bahçesi ve Şehit Sedat Akça Parkı'nda kurulan iki farklı dağıtım noktasında Başkan Yıldızkaya tarafından vatandaşlara iftar öncesi sıcak yemek ikram edildi. Yemek dağıtımları dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Yıldızkaya; Mehmet Akif Mahallesi sakinlerine hayırlı ramazanlar dileklerinde bulundu. Koronavirüs'e karşı sterilizasyon ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan yemekler; sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kurulan ikram noktalarında Ramazan Ayı sonuna dek dağıtılmaya devam edecek.

Sıcak yemek ikramları Ramazan'ın sonuna dek tüm mahallelerde sürecek

Ramazan Ayı sonuna kadar tüm mahallelerde kurulacak olan dağıtım noktalarında Polatlı Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara sıcak yemek ikram edilecek. İftar öncesi 15.00 - 16.00 saatleri arasında yapılacak olan sıcak yemek dağıtımları 'Ramazan'da Paylaşmak Berekettir' parolasıyla tüm mahallelerde devam edecek. İftar öncesi yemek almak isteyen tüm vatandaşlar kurulan dağıtım noktalarını ziyaret ederek sıcak yemeklerini alabilecekler. Polatlı Belediyesi sıcak yemek dağıtımları Koronavirüs'e karşı alınan önlemler dolayısıyla yalnızca sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde gerçekleştirilecek. - ANKARA

Başkan Yıldızkaya, Mehmet Akif Mahallesi'nde kurulan gönül sofrasında vatandaşlarla buluştu
Başkan Yıldızkaya, Mehmet Akif Mahallesi'nde kurulan gönül sofrasında vatandaşlarla buluştu
Başkan Yıldızkaya, Mehmet Akif Mahallesi'nde kurulan gönül sofrasında vatandaşlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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