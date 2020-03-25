Başkan Yıldız, Şadiye teyzenin yardım paketini teslim etti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi Şadiye Kalaycı'yı evinde ziyaret ederek yardım paketini teslim etti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi Şadiye Kalaycı'yı evinde ziyaret ederek yardım paketini teslim etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyoğlu Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Düzenli olarak ilçenin dört bir yanında dezenfekte çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı ihtiyaç sahiplerini de ihmal etmiyor.

Beyoğlu Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sosyal Market tarafından ilçede bulunan ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlar tespit edilerek evlerine kolonya, maske ve sabun içeren temizlik malzemeleri ile temel gıda ürünlerinin olduğu yardım paketi götürülüyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da ekiplere birlikte evleri ziyaret ederek yardım paketlerini teslim ediyor.

Sosyal Market'i ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ekiplerle birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan malzemeleri paketledi. Paketleme işleminin ardından ekiplerle birlikte dağıtıma çıkan Başkan Yıldız, Şadiye Kalaycı'yı evinde ziyaret etti.

Şadiye Kalaycı ile sohbet ederek hal ve hatırını soran Yıldız, daha sonra içerisinde kolonya, maske ve sabun içeren temizlik malzemeleri ile temel gıda ürünlerinin olduğu yardım paketini takdim etti.

Ziyaretle mutluluk yaşayan Kalaycı, belediye olarak kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları için Başkan Yıldız'a teşekkür etti.

Kaynak: AA