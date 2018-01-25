Başkan Yıldız Güven Tazeledi

Konfeksiyoncular ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanlığına Ahmet Yıldız, yeniden seçildi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, birliğin toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Yıldız, üyelerin menfaatlerini korumak için çalıştıklarını ifade etti.

Yönetim kurulunun 4 yıllık çalışmaları hakkında bilgi veren Yıldız, şunları kaydetti:

"Her zaman üyelerin sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz, ziyaretler yaparak sorunları yerinde tespit ediyoruz. Çolpan iş merkezinde meydana gelen yangın sonrasında üyelerin mağduriyetlerini giderdik. Konfeksiyoncular ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası olarak birlik ve beraberliğe önem veriyoruz. Her zaman yanımızda olan Belediye Başkanı Sami Aydın'a, SESOB Başkanı Beşir Köksal'a, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil'e, oda başkanlarına ve üyelere teşekkür ediyorum."

Tek liste ile gidilen seçimi Yıldız, kazandı.