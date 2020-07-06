Başkan Yıldız'dan 'taziye evi' müjdesi Hacıahmet Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bölgenin önemli ihtiyaçlarından biri olan 'taziye evi'nin çalışmalarına en kısa sürede başlayacaklarının müjdesini verdi.

Hacıahmet Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bölgenin önemli ihtiyaçlarından biri olan 'taziye evi'nin çalışmalarına en kısa sürede başlayacaklarının müjdesini verdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız her gün ilçenin farklı bir bölgesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bölge ziyaretleri kapsamında Hacıahmet Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yıldız, talep ve önerileri dinledi. Belediye olarak mahallelinin talepleri doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Yıldız, "Mahallelerimizi el birliğiyle hep birlikte güzelleştireceğiz" dedi. Başkan Yıldız daha sonra kendisini büyük bir sevinçle karşılayan çocuklara dondurma ısmarladı.

Mahallenin ihtiyaçları bir bir karşılanıyor

Hacıahmet Mahallesi Muhtarı İlhan Kavcu ile de bir araya gelerek mahallede yapılabilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunan Başkan Yıldız, bölgenin önemli ihtiyaçlarından biri olan 'taziye evi'nin çalışmalarına en kısa sürede başlayacaklarının müjdesini verdi.

Başkan Yıldız Hacıahmet Mahallesi'nin ardından Yenişehir Mahallesinde Ömer Hayyam Caddesi'ni de ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA