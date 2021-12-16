Başkan Yıldız'dan İstiklal Caddesi'nin temizliğiyle ilgili 'iftira' tepkisi - Haberler
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Başkan Yıldız'dan İstiklal Caddesi'nin temizliğiyle ilgili 'iftira' tepkisi

Başkan Yıldız'dan İstiklal Caddesi'nin temizliğiyle ilgili 'iftira' tepkisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmasıyla ilgili sosyal medyada atılan iftiralara yönelik paylaşımda bulundu.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmasıyla ilgili sosyal medyada atılan iftiralara yönelik paylaşımda bulundu. Başkan Yıldız, yaşanan olay anı ve sonrasının yer aldığı paylaşımında, "Biz temizliği iyi biliriz; bize atılan kir 1,5 dakikada nasıl temizleniyor, sonuna kadar izleyelim. Bugünden sonra bu kir artık iftiracılar tarafından temizlensin" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ara sokaklarda bulunan çöplerin İBB'nin sorumluluk alanındaki İstiklal Caddesi'ne doğru tazyikli suyla gönderilmesinin ardından yöneltilen iddialara ilişkin paylaşımda bulundu. Başkan Yıldız, yaşanan olaya ve sonrasında yaşananlara ilişkin İstiklal Caddesi'nin güvenlik kamerası görüntülerini, "Yalan ve iftirayla 16 milyon İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim. Biz temizliği iyi biliriz; bize atılan kir 1,5 dakikada nasıl temizleniyor, sonuna kadar izleyelim. Bu hafta yayılan o kirliği videonun tamamı burada; temiz olan ise işçilerimizin emeği" notuyla paylaştı.

Başkan Yıldız paylaşımın devamında ise, "Aziz milletimiz, göreve geldiğimiz günden beri her sabah İstiklal'i deterjanla yıkadık. Buna rağmen ahlaksızca iftira atmaktan utanmadılar. Sorumluluğumuzda olmamasına rağmen İstiklal'in temizliği için çalıştık. Bugünden sonra bu kir artık iftiracılar tarafından temizlensin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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