Başkan Yıldız'dan İLKSAN yönetimine tepki
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Başkan Yıldız'dan İLKSAN yönetimine tepki

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, İLKSAN seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Her seçim öncesi ana statüsünde değişiklikler yaparak denetim ve hesap verme yükümlülüğünden kaçınan İLKSAN yönetimi, yeni bir skandala daha imza atmıştır" dedi.

Başkan Yıldız'dan İLKSAN yönetimine tepki
18.08.2020 14:42 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:47

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, İLKSAN seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Her seçim öncesi ana statüsünde değişiklikler yaparak denetim ve hesap verme yükümlülüğünden kaçınan İLKSAN yönetimi, yeni bir skandala daha imza atmıştır" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) seçimleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Yıldız yaptığı açıklamada, "Her seçim öncesi ana statüsünde değişiklikler yaparak denetim ve hesap verme yükümlülüğünden kaçınan İLKSAN yönetimi, yeni bir skandala daha imza atmış ve görev süresi sona eren, sandık üyesini temsil etme yetkisini kaybeden delegelerle hukuksuz bir kongre yaparak yeni yönetimi belirlemiştir. Eski delege ile yeni yönetimi seçme kurnazlığına tevessül ederek üye iradesini gasp eden bu anlayış, zaten tartışmalı olan sandığa yönetimin hangi gözle baktığını bir kez daha ortaya koymuştur. İLKSAN Ana Statüsü'ne 2017 tarihinde eklenen geçici 1. maddede yer alan, 'Bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren, 4 yıl süreyle seçilen mevcut ilçe ve il temsilcilerinin görev süreleri 6 yıla çıkarılmış sayılır' hükmünün sendikamızın açtığı dava sonucunda Danıştay tarafından iptali neticesinde, 2016 yılında yapılan temsilcilik seçimlerinde seçilen temsilcilerin görev süreleri Haziran 2020 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Bu çerçevede, öncelikle İLKSAN ilçe ve il temsilcileri seçimlerinin gerçekleştirilmesinin ardından genel kurulun toplanması gerekirken, İLKSAN, seçim sandığını üyesinin önünden kaçırarak, görev süresi sona eren yetkisiz temsilcilerle hukuksuz ve kanunsuz bir şekilde genel kurul yapmıştır" diye konuştu.

"Öğretmenlerin haklarını korumaya devam edeceğiz"

Yıldız açıklamasının devamında, "İLKSAN'ın yangından mal kaçırırcasına seçime gitmeksizin yönetim ve denetim organlarının belirlenmesi gündemiyle genel kurul yapmasındaki telaşının, sandık yönetimindeki yetersizliği ve beceriksizliği örtme gayretinin bir sonucu olduğunu üyeler rahatlıkla görebiliyor. Ancak, hukuku çiğneyerek üyesinin önüne seçim sandığını koymaktan imtina eden, üyesinin iradesini hiçe sayan, hizmet etmemekte istikrarlı olduğu üyesinin dört yılda bir eline geçen oy kullanma hakkını gasp eden bu hukuk ve kanun tanımaz zihniyeti şimdi bütün Türkiye görmüş oldu. Teatral bir kurguyla üye iradesini boşa çıkaran, baştan sona hukuksuzluk ve ahlaksızlık içeren bu İLKSAN genel kurulu da, bu kurulda seçilen kişilerce yönetilen Sandığın iş ve işlemleri de şaibeli hale gelmiştir. Sendika olarak, İLKSAN yönetiminin keyfiliklerine ve hukuksuzluklarına karşı durmaya, mağdur edilen, aidatları gasp edilen, hizmet alamayan, oy kullanma ve hesap sorma hakkı ellerinden alınan Sandık üyelerinin haklarını korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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