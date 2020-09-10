Başkan Yıldız'dan Giresun'a geçmiş olsun ziyareti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeyi ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeyi ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Giresun'da meydana gelen sel felaketinden dolayı bölgeyi ziyaret etti. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, meclis üyeleri ve STK temsilcileri ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesinde incelemelerde bulunan Başkan Yıldız, afetten zarar gören esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Yıldız beraberindeki heyetle birlikte Dereli ilçesinin ardından felaketten etkilenen diğer ilçeleri de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelecek.

"Her daim yanlarında olduğumuzu bizzat söylemek için buradayız"

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde devlet millet el ele vererek yaraların çabucak sarılması için ciddi bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Yıldız, "Öncelikle afetten hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı hemşehrilerime de acil şifalar diliyorum. Çok büyük bir badire atlattık. Temennim odur ki, bu tür felaketler bir daha yaşanmasın. Devletimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız burada seferber olmuş durumda. Yaraların en kısa sürede sarılması için canla başla çalışıyorlar. Giresun'da hayatın en kısa zamanda normale dönmesi için ne gerekiyorsa yapılıyor. Biz de bugün hem hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek hem de her daim yanlarında olduğumuzu bizzat söylemek için buradayız. Giresun'umuza ve tüm Türkiye'mize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA