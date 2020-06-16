Başkan Yıldız'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayısı Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taze kayısı gönderdi.

Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taze kayısı gönderdi.

Malatya'nın Kale İlçesinde hasadı başlayan sofralık Hasanbey cinsi kayısıdan hazırladığı koliyi kargo ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderen Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, "Bu yıl Cumhurbaşkanımıza gidecek kadar kaliteli kayısılar var. Özellikle sofralık ve hediyelik kayısılar bu yıl çok kalitelidir" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA