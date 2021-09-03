Başkan Yıldız'dan Başkan Çebi'ye plaket
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Başkan Yıldız'dan Başkan Çebi'ye plaket

Başkan Yıldız'dan Başkan Çebi'ye plaket
Bültenler - Haberler | Güncel

Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, katkı ve başarılarından ötürü plaket takdim etti.

Yeni sezonla beraber bir süre önce takım ve yönetime destek olmak için İstanbul'a giden Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız, 2020-2021 sezonunda kısıtlı imkanlarla takıma 2 kupa kazandıran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Başkan Çebi'ye, takıma katkısı ve başarılarından ötürü plaket takdim eden Başkan Yıldız, yeni sezonda da Beşiktaş'ın tüm kulvarlarda şampiyonluğa oynayacağına gönülden inandıklarını söyledi.

Başkan Yıldız'a ince düşüncesi için teşekkür eden Başkan Çebi ise başarıda sadece kendisinin değil dışarıdaki taraftardan, içerideki personele kadar herkesin emeği olduğunu söyledi.

BAŞKAN YILDIZ: "BU SEFER HEDEF BÜYÜK"

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde de söz sahibi bir takım olduğuna vurgu yapan Başkan Yıldız, "Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde sadece gruplardan çıkmak değil! Hedefimiz final yada finaller görebilmek, o kupayı ülkemize getirebilmektir. Bu sene takımımıza inancımız tam, çokta güzel bir kadro kurduk. İnanıyor ve yürekten söylüyoruz, ortada kupa varsa Beşiktaş talibi değil sahibidir" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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