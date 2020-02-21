Başkan Yıldırım, tezhip sergisinin açılışını yaptı

21.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:45

Müzehhibe-i Münevveran tezhip sergisi, Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Serginin açılışını gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bu eserler bizim hangi medeniyetten geldiğimizi gösteriyor. Onun için çok önemli" dedi.



Sergide, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı ve Tezhip Anasanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Münevver Üçer'in eserlerinden oluşan 35 tablo ve 3 heykel yer aldığı serginin açılışına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Hattat Hasan Çelebi, Üçer ve çok sayıda davetli katıldı.



Hat sanatının değerli ustalarından Hasan Çelebi ve Doç. Dr. Münevver Üçer ile sergiyi gezerek eserleri tek tek inceleyen Başkan İsmet Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında belediye başkanı olarak göreve geldikten sonra geleneksel sanatlara çok büyük destekler verdiğini hatırlatarak o desteklerin ardından bugünlere gelindiğini söyledi. Bu tür sanat dallarına ilgisinin olduğunu belirten Başkan Yıldırım, "Bu eserler bizim hangi medeniyetten geldiğimizi gösteriyor. Onun için çok önemli. Nasıl bir St. Petersburg'u görmeden Rusya'yı anlayamazsanız, İstanbul'u da, bu sanatları görmeden medeniyetimizi anlayamazsınız" dedi.



Sergideki eserleri ile büyük beğeni toplayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı ve Tezhip Anasanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Münevver Üçer ise "Ben bir akademisyenim. Öğrenci yetiştiriyorum ve bu sanatı gençlere sevdirmeye çalışıyorum. O yüzden de değişik tarz da yaptığım çalışmalar var. Yenilik arayışındayım ama bunu yaparken de o dönemin ustalarının yaptığı inceliği bozmadan bu eserleri ortaya koymaya çalışıyorum. Bu işle uğraşan o kadar kişinin emeği var ki, yaparken çok daha dikkat etmemiz lazım" şeklinde konuştu.



Hattat Hasan Çelebi ise sergiye ev sahipliği yaptığı için Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Belediyeler olmasaydı sanatçılar sergi açacak yer bulamazdı. Belediyelerin salonları olmasa sergiler hep sokakta kalırdı. Onun için bu hizmeti tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.



38 eserin yer aldığı sergi 15 Mart'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA