Başkan Yıldırım, 'Her birinin sesine tek tek kulak vermek bizim boynumuzun borcu' - Haberler
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Başkan Yıldırım, "Her birinin sesine tek tek kulak vermek bizim boynumuzun borcu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Yıldırım,

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, merkeze bağlı Deresakarı köyüne ziyarette bulundu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, merkeze bağlı Deresakarı köyüne ziyarette bulundu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve AK Parti Bilecik İl Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk geçtiğimiz gün başladıkları köy ziyaretlerine devam ediyorlar. Bilecik merkeze bağlı 47 köyü karış karış gezecek olan ikili, köylülerle hasbıhal ediyorlar. Ziyaretlerde devletin köylere ulaştırdığı güzel hizmetleri yerinde inceleme fırsatı bulduklarını anlatan Yıldırım, "Hemşirelerimizin, bu hizmetlerle ilgili yaşadıkları memnuniyetleri hem sözleri hem gözleri ifade etti bizlere. Ayrıca, bundan sonrası için bu köylerimize getirmemiz gereken yeni hizmet ve projelerle ilgili de birebir her bir köyümüzün sakinleri ile istişare ettik. Hep dediğimiz gibi köylerimiz, köy sakinlerimiz bizim kıymetlimizdir. Kendilerine tek tek ulaşıp, her birinin sesine tek tek kulak vermek bizim boynumuzun borcu ve vazifemizin en güzel gerekliliklerinden biri. Bundan sonra da, Bilecik'imizde köy köy karış karış gezmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.

Öte yandan teşkilat üyeleri köy halkına helva dağıttı. - BİLECİK

Başkan Yıldırım, Her birinin sesine tek tek kulak vermek bizim boynumuzun borcu

Başkan Yıldırım, Her birinin sesine tek tek kulak vermek bizim boynumuzun borcu

Başkan Yıldırım, Her birinin sesine tek tek kulak vermek bizim boynumuzun borcu

Başkan Yıldırım, Her birinin sesine tek tek kulak vermek bizim boynumuzun borcu

Başkan Yıldırım, Her birinin sesine tek tek kulak vermek bizim boynumuzun borcu

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Haber: Başkan Yıldırım, 'Her birinin sesine tek tek kulak vermek bizim boynumuzun borcu' - Haberler
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