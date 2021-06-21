Başkan Yıldırım, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Yıldırım, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı

Başkan Yıldırım, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli ilçe teşkilatının 'Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli ilçe teşkilatının 'Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Şaban Güdem başkanlığında düzenlenen 'Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına' katıldı. Toplantıda sonrası kısa bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "Osmaneli ilçe teşkilatımızın 'Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'na Osmaneli Belediye Başkanımız Münür Şahin ile birlikte katılım sağladık. Teşkilatımızla gündem ve teşkilat çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunduk. 2023 yolunda belde, ilçe, gençlik-kadın kollarımız tüm kademelerimizle var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK

Başkan Yıldırım, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Son Dakika: Aylar sonra partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim talimatı: Startı verdik
Son Dakika: Aylar sonra partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim talimatı: Startı verdik

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Angela Merkel Muharrem İnce Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Selçuk Tekay Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Mert Müldür Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Yıldırım, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 14:36:19. #1.16#

title