Başkan Yıldırım: "Gerçek Samsunspor 5-6. haftadan sonra hazır olacaktır"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Yıldırım: "Gerçek Samsunspor 5-6. haftadan sonra hazır olacaktır"

6. haftadan sonra hazır olacağını söyledi.

Başkan Yıldırım:
14.09.2020 13:19 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:23

6. haftadan sonra hazır olacağını söyledi.

Lige Altay deplasmanında aldığı 1 puanla başlayan şampiyonluk adaylarından Samsunspor, gösterdiği performans ile bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Golsüz biten maçın ardından 1 gün sonra kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Samsunspor A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, TFF 2. Lig'den yükseldikleri ve uzun bir süre maç oynamadıkları için ligin en hazırlıksız takımı olduklarına değinerek, taraftarlar sabır isteyip sözünü tutacağının müjdesini verdi.

"Laf olsun diye transfer yapmayacağız"

Sokağa atacak paralarının olmadığının altını çizen Yüksel Yıldırım, "Laf olsun diye transfer yapmayacağız. Lig yeni başladı. Taraftarın her zaman transfer istemesi normal. Biz de benzer şeyleri görüyoruz. Ama maddi durumumuzu bilmeden istiyorlar. Şu anda tüm Samsun şehri beni bu işte yalnız bıraktı. Gelir sıfır! Benden de ancak bu kadar! Sokağa atacak paramız yok. Biz gerekli yerlere inandığımız ve sisteme uyacak oyunculara bakıyoruz ama bu futbolcuları uygun fiyatlarda bulursak tabii ki almak istiyoruz. Kadro zaten çok şişmiş durumda. O nedenle dikkatli hareket edeceğiz ve aceleye gerek yok. Daha vaktimiz var" dedi.

"Sabırla bekleyin, sözümü tutacağım"

Sezon sonu şampiyonluk parolası ile yola çıkan Yıldırım ayrıca şunları söyledi:

"Maalesef 6 aydır maç oynamadık. En hazırlıksız takım bizdik. Sadece 2 hazırlık maçı ile lige başladık. Gerçek Samsunspor ancak 5. veya 6. haftadan itibaren hazır olacaktır. Yeni oyuncular daha takımı tanımıyor. Alışma dönemi. Lütfen sabırla bekleyip görelim. Sözümü tutacağım." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Erol Evgin Deniz Seki Ozan Çolakoğlu
Spor Jose Sosa Gökhan Töre Eddie Newton Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Antalya Jandarma Türk Lirası
Şu an buradasınız: Başkan Yıldırım: "Gerçek Samsunspor 5-6. haftadan sonra hazır olacaktır" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 13:50:13. #1.14#
title