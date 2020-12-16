Başkan Yıldırım: "Ertuğrul Sağlam ile takım ruhunu inşa etme çalışmasına başladık"
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Başkan Yıldırım: "Ertuğrul Sağlam ile takım ruhunu inşa etme çalışmasına başladık"

16.12.2020 19:26 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:30
Başkan Yıldırım:

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, beklenmedik puan kayıplarının yaşandığı bu son süreçte Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile birlikte takım ruhunu yeniden inşa etmek için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, beklenmedik puan kayıplarının yaşandığı bu son süreçte Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile birlikte takım ruhunu yeniden inşa etmek için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

TFF 1. Lig'e şampiyonluk parolası ile başlayıp, benlenmedik puan kayıpları ile 13 haftada 24 puan toplayabilen Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, kendisine ait sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Son haftalarda yaşanan puan kayıplarına ve oynanan futbola atıfta bulunan Yıldırım, takım ruhuna dikkat çekti.

Sezon sonu şampiyon olacaklarını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Ertuğrul Hocam ile yok olmuş olan takım ruhunu yeniden inşa etmek için çalışmalarımıza başladık. Moral, motivasyon, sorumluluk aşılamak, takım içi uyum ve takım ruhu oluşturmak gibi işlerde tüm sorumluluğu teknik heyete ve genel menajere yüzde 100 yetki ile devrettim. Ama Başkan olarak daima işin başında olma kararı aldım. Takımın en büyük sorunu olan gol atamamak, hızlı oynamamak, tepkisizlik ve kendilerine azalan özgüven üzerine konsantre olacağız. Oyunculara tekrar özgüvenlerini kazandırmak bizim en önemli işimiz. Şampiyonluğa giden yol takım ruhu ile özgüvenden geçmektedir. Hal böyle olunca gereksiz puan kayıplarının artık bundan böyle son bulacağına inanıyoruz. Mustafa Erkanat'ın vefat ettiği dönemde bu sezon şampiyonluk çok daha anlam kazandı. Şampiyonluk kupasını Mustafa Erkanat'ın kabrine götürmek boynumuzun namus borcu oldu. Takım olarak ant içtik. Bu sezon bu takım ile bu şekil şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz." - SAMSUN

Başkan Yıldırım: 'Ertuğrul Sağlam ile takım ruhunu inşa etme çalışmasına başladık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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