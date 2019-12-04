Başkan Yıldırım engelliler günü özel programında engellilerle buluştu

04.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:59

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle düzenlenen programda engellilerle buluştu. Programa katılan çok sayıda engelli vatandaş, müzik ve stand-up gösterisi eşliğinde doyasıya eğlendi.



Ümraniye Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle 'Gülmek Engel Tanımaz' isimli özel bir program düzenlendi. Ümraniye Nikah Sarayı'nda gerçekleşen programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve çok sayıda engelli vatandaş katıldı. Aileleri ile birlikte programa katılan engelli vatandaşlar, Ümraniye Belediyesi Engelliler Korosu'nun seslendirdiği parçalar eşliğinde eğlenirken, Ömer Akbaba'nın stand-up gösterisi ile bol bol güldü. Programa katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, engelli vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.



Masaları dolaşarak vatandaşlarla tek tek selamlaşan ve zaman zaman da onlarla sohbet eden Başkan Yıldırım, "Bana göre vücutta engel olması çok önemli değil. Kalpte engel olmaması lazım. Kafada engel olmaması lazım. Onun için biz engelli kardeşlerimizin her türlü ihtiyacını gidermemiz gerekiyor" dedi.



AK Parti hükumetleri döneminde engellilere yönelik çalışmalardan bahseden Başkan Yıldırım, "Tabi biliyorsunuz AK Parti hükumetlerimiz zamanında, AK Partili belediyelerimiz eliyle ve hükumetlerimiz eliyle hakikaten engelli vatandaşlarımıza hemen hemen her konuda, sağlıktan tutun da eğitime kadar, onların ihtiyacının karşılanmasından tutun da onların bakım masraflarının karşılanmasına kadar, onların sanatsal faaliyetlerinden tutun da spor faaliyetlerine kadar, aklınıza ne geliyorsa bunları birer birer yerine getiriyoruz. Belediyelerimiz olarak da engelsiz bir hayat sunmak için, her yerde sokakta, çarşıda, evde, asansörde, yeni binalarımızda mutlaka engellilerle alakalı binaların girişlerinin, çıkışlarının düzenlenmesi gerekiyor ve bunları mutlaka yerine getiriyoruz" şeklinde konuştu.



Ümraniye Belediyesi'nin engellilerin kullanımına sunduğu araçlarla bugüne kadar, 3 bin 730 engelli vatandaşa 71 bin 924 kez ulaşım hizmeti sunduğunu belirten Başkan Yıldırım, "Biliyorsunuz Ümraniye Belediyesi olarak 4 tane büyük aracımız var. Bunların iki tanesini bu dönem yeniden yeniledik. Bunlar altışar kişilik engelli araçları. Onları randevu sistemi ile telefon açıp sağlıksa sağlık, eğitimse eğitim veya bir yere seyahat edecekse, İstanbul içerisinde ya da Ümraniye içerisinde bir yere gidecekse, eve geri bırakmak şartıyla bu tür hizmeti de yapıyoruz. Bu bizim için çok büyük bir sorumluluk. Yani engelli kardeşlerimizin engelini kaldırmak, onları rahat ettirmek ve onların bir arada huzur içinde yaşamasını temin etmek bizim asli görevimiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA