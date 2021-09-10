Başkan Yıldırım'dan Kaymakam Köksal'a veda yemeği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Yıldırım'dan Kaymakam Köksal'a veda yemeği

Başkan Yıldırım'dan Kaymakam Köksal'a veda yemeği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Denizli'nin Payas ilçesine atanan Kaymakam Mutlu Köksal için veda yemeği düzenlendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Denizli'nin Payas ilçesine atanan Kaymakam Mutlu Köksal için veda yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Denizli'nin Payas ilçesine atandı. Kaymakam Köksal için Belediye Başkanı İskender Yıldırım veda yemeği verdi.

Yemeğe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kaymakam Mutlu Köksal, İlçe Jandarma Komutanı Personel Yüzbaşı Mehmet Yaman, belde belediye başkanları, köy ve mahalle muhtarları, kurum amirleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Çok kıymetli Kaymakamımızın göreve başladığı günden bu yana tüm dünyayı saran Covit salgınına rağmen ilçemizde çok başarılı bir şekilde görev yaptı. Özellikle organize sanayi bölgesinin 2. etabında başarılı çalışmalar yaptı. Değerli firmalara yer verdiği organize sanayi bölgesinde başvuruları titizlikle inceledi. Kendisine ilçemize yapmış olduğu hizmetler için huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra yeni görev yerinde başarılar dileyen Başkan Yıldırım Kaymakam Köksal'a, plaket takdim etti. - ADIYAMAN

Başkan Yıldırım'dan Kaymakam Köksal'a veda yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Gökhan Çıra Defne Samyeli
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Abdullah Avcı Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Yıldırım'dan Kaymakam Köksal'a veda yemeği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 12:06:11. #1.15#

title