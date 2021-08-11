Başkan Yıldırım'dan halk toplantısı
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Başkan Yıldırım'dan halk toplantısı

Başkan Yıldırım'dan halk toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, tarafından halk toplantısı düzenlendi.

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, tarafından halk toplantısı düzenlendi.

Gölbaşı Belediye Konferans Salonundan düzenlenen toplantı salonunda düzenlenen halk toplantısına siyasi parti temsilcileri, belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, dernekler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hesap verilebilen, şeffaf belediyecilik ilkesiyle yola çıktıklarını ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "İlçemizin en önemli sorunu olan işsizliği ortadan kaldırmak için birçok sanayici ve iş adamlarını ziyaret edip ilçemizin yatırım için avantajlı bir bölge olduğunu ifade ettik. Bu görüşmeler neticesinde ilçemize yeni fabrikalar yapılmaya başlanıldı. Bizler yönetim olarak tüm vatandaşlara eşit davranıyoruz kimsenin diğer bir kimseden asla bir üstünlüğü yoktur. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle yaşanan krize rağmen zor şartlar altında vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmeye zor zamanlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Halk toplantımıza katılan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın konuşmalarının ardından vatandaşların sorun, istek ve önerileri dinlendi. - ADIYAMAN

Başkan Yıldırım'dan halk toplantısı
Başkan Yıldırım'dan halk toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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