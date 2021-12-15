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Başkan Yıldırım çocuklara pamuk şeker dağıttı

Başkan Yıldırım çocuklara pamuk şeker dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Şeyh Edebali Türbesini ziyaretinde etrafta bulunan çocuklara pamuk şekeri dağıtarak sevindirdi.

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Şeyh Edebali Türbesini ziyaretinde etrafta bulunan çocuklara pamuk şekeri dağıtarak sevindirdi.

Her gittiği yerlerde vatandaşlardan büyük ilgi gören AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, bu defa Şeyh Edebali Türbesini ziyarete gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Özellikle çocuklar tarafında sıcak gülümsemeyle karşılanan Yıldırım, miniklere yakından ilgilenerek, pamuk şeker dağıttı.

Başkan Yıldırım'ın çocuklara pamuk şeker dağıtırken paylaştığı fotoğraflar ise beğeni yağmuruna tutuldu. - BİLECİK

Başkan Yıldırım çocuklara pamuk şeker dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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