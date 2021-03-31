Başkan Yıldırım, CHP'li başkanın özür dilemesini ve istifa etmesini istedi
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Başkan Yıldırım, CHP'li başkanın özür dilemesini ve istifa etmesini istedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Yıldırım, CHP'li başkanın özür dilemesini ve istifa etmesini istedi

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP Bozüyük İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuran Kamalı Şahin'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Çerkezleri hedef aldığı iddiasında bulunarak, özür dilemesini ve istifa etmesini istedi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP Bozüyük İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuran Kamalı Şahin'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Çerkezleri hedef aldığı iddiasında bulunarak, özür dilemesini ve istifa etmesini istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bozüyük İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuran Kamalı Şahin, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Kamalı Ahmet Efe'nin hayatını anlatan bir fotoğraf karesi paylaşarak, üzerine "Büyük amcam Çanakkale gazisi Kamalı Ahmet Çavuş. Işıklar içinde uyu. Yıldızlar yorganın olsun. Goca bakır gümlemez, anam beni ünnemez, adı büyük Amat çavuş, Yunan, Çerkez dinlemez" yazmıştı. Bu paylaşım sonrası başta kendi partilileri olmak üzere birçok kesimden tepki gelmişti.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım da paylaşıma tepki gösterdi. Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine skandal, CHP Bozüyük İlçe Kadın Kolları Başkanı'ndan skandal paylaşımı Yunan ile Çerkezi bir tutan, ecdadını tanımayan, adeta düşman bilen bir yaklaşım. Biz utandık, biz hep birlikte Türkiye'yiz. Tüm Çerkez vatandaşlarımızdan özür dilemeye ve derhal istifaya davet ediyoruz. CHP gereğini yap" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Başkan Yıldırım, CHP'li başkanın özür dilemesini ve istifa etmesini istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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