Başkan Yıldırım: "Bizim en büyük gücümüz vatandaşımızın desteğidir"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Şaban Güdem ve teşkilat üyeleriyle birlikte Osmaneli Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden Başkan Yıldırım, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Vatandaş ve esnaf ziyaretlerinin kendisi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, "Sık sık gerçekleştirdiğimiz esnaf ve vatandaş ziyaretlerimizde talepleri yerinde dinliyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerine, sıkıntılarına ortak oluyoruz. Çözüm noktasında istişarelerde bulunuyoruz. Varsa eksikleri bizzat yerinde tespit ediyoruz. Bizim en büyük gücümüz vatandaşımızın bize gösterdiği samimi destektir. Onlardan aldığımız bu güçle, şehrimiz için, şehrimizin geleceği için gayretle çalışıyoruz. Bilecik her geçen gün değişimi ve gelişimi yaşamaya devam ediyor. Birlik ve beraberlik içinde şehrimizin geleceğine değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Küçük sanayi sitesi esnafı ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, İl Başkanı Yıldırım'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı