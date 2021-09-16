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Başkan Yıldırım, başarılı öğrencilerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Yıldırım, başarılı öğrencilerle buluştu

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, üniversite kazanan öğrencilerle sabah kahvaltısı programında bir araya geldi.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, üniversite kazanan öğrencilerle sabah kahvaltısı programında bir araya geldi.

Hem Gölbaşı ilçesinde okuyan öğrencilere hem de Gölbaşılı olup farklı illerde okuyan öğrencilere destekleri ile bilinen Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, bu yıl ilk kez üniversiteyi kazanan öğrencilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Türkiye'nin neresine giderseniz gidin her zaman bir abiniz olarak yanınızdayım diyen Başkan Yıldırım, "Değerli genç kardeşlerim, düzenlemiş olduğumuz etkinliğe katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bizlere bu yıl büyük bir gurur yaşattınız. Gölbaşı ilçemizden Türkiye'nin dört bir yanına çok iyi bölümlere öğrencilerimiz yerleşti. Bu başarı gururunu hayatınız boyunca tekrar tekrar yaşatmanızı temenni ediyorum. Aileleriniz malum pandemi süreciyle çok zor şartlarda sizlere destek olmaya çalışıyor. Bizler belediye olarak her zaman size destek olmaya çalışacağız. Ben başkanınız olarak değil bir abiniz olarak her zaman sizin yanındayım, şahsi cep telefonum hepinizde var istediğiniz zaman her türlü sorunlarınızda yanınızdayız, hiçbir zaman kendinizi gittiğiniz yerde yalnız sahipsiz hissetmeyin. Derslerinizi ihmal etmeyin, bu ülkenin umudu sizlersiniz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Yıldırım, başarılı öğrencilerle buluştu

Başkan Yıldırım, başarılı öğrencilerle buluştu

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